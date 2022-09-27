Глава внешнеполитического ведомства Республики Арцах Давид Бабаян 26 сентября встретился с группой представителей Ассоциации армянских юристов США (Armenian Bar Assosiation) во главе с руководителем Люси Варпетян.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Арцаха, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся Арцахской проблемы, укрепления общеармянских связей.

Министр Бабаян высоко оценил значение деятельности Ассоциации армянских юристов США в правовой и информационной сферах, также и вклад в дело защиты интересов Арцаха.На встрече присутствовали также заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лерник Ованнисян и постоянный представитель Арцаха в США и в Канаде Роберт Аветисян.