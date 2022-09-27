В минувшее воскресенье в ряде общин восьми областей Армении прошли выборы органов местного самоуправления.

По пропорциональной избирательной системе в Центральную избирательную комиссию обратились 15 партий и 12 блоков. Было зарегистрировано 14 партий и все блоки, обратившиеся по вопросу участия в выборах.

Было отказано лишь партии «Цехакрон», выдвинутой от общины Цахкаовит области Арагацотн. Причина отказа в регистрации совершенно банальная — помимо заявления, партия не представила никаких документов, в том числе предвыборного избирательного списка. То ли передумали участвовать в выборах, никого при этом не поставив в известность, то ли провал на старте — итог незнания предвыборных процедур.

Очередные выборы органов местного самоуправления по пропорциональной системе состоялись в 17 общинах областей Гегаркуник, Лори, Котайк, Ширак, Сюник, Вайоц Дзор и Тавуш. Еще в одной общине — Алагяз области Арагацотн, — по мажоритарной системе прошли выборы руководителя общины и Совета старейшин.

По предварительным данным, на выборах в органы местного самоуправления в 8 областях Армении, правящая партия «Гражданский договор» победила в 10 из 18 общин. В Алаверди и Сисиане не удалось одержать абсолютную победу, следовательно, без дополнительных голосов партия в Совете старейшин не сможет избрать своего кандидата главой общины. Подобные ситуации складывались в последние годы и ранее. В таких случаях политические силы договариваются, достигают консенсуса при избрании главы общины, и никто не остается в обиде.

Партия «Гражданский договор» победила в общинах Талин и Цахкаовит Арагацотнской области, Гюлагарак и Лори Берд Лорийской области, Арени и Ехегис Вайоцдзорской области, Акунк и Джрвеж Котайкской области.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в укрупненной общине Алагяз победу одержал беспартийный Джасм Махмудов. В общине Талин победу одержал представитель партии ГД Таврос Сапеян.

На отдельных участках достаточно высокие показатели зафиксировали партия «Демократическая альтернатива», блок «Единая община».

С целью осуществления наблюдательной миссии на выборах было зарегистрировано четыре местные общественные организации, 182 представителя 17 СМИ.

Напомним, что, согласно Конституции Республики Армения, местное самоуправление — это право и способность органов местного самоуправления в соответствии с Основным Законом и законами страны решать под собственную ответственность общественные вопросы общинного значения, исходя из интересов населения общины.

Местное самоуправление осуществляется исключительно в общинах, являющихся юридическим лицом публичного права.

Органами местного самоуправления являются совет старейшин общины и глава общины, которые избираются сроком на пять лет. Избирательным кодексом могут устанавливаться прямые или косвенные выборы главы общины. В случае прямых выборов главы общины применяются принципы избирательного права.

Порядок выборов в органы местного самоуправления устанавливается Избирательным кодексом.

Полномочия же органов местного самоуправления бывают собственными — в целях решения обязательных и добровольных задач общины, а также делегированными государством. Обязательные задачи общины устанавливаются законом, а добровольные — решениями совета старейшин общины.

В целях наиболее эффективного осуществления полномочий государственных органов эти полномочия законом могут быть делегированы органам местного самоуправления.

Совет старейшин общины в установленном законом порядке принимает подзаконные нормативные правовые акты, которые подлежат исполнению на территории общины.

Глава общины выполняет решения совета старейшин общины, осуществляет общее руководство аппаратом общины. Глава общины несет ответственность перед советом старейшин общины.

Полномочия органов местного самоуправления устанавливаются законом.