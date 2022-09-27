27 сентября председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую руководителем группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Жильбером-Люком Девиназом.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании, Ален Симонян на встрече подчеркнул, что наша страна высоко ценит официальную позицию президента Франции Эммануэля Макрона в вопросе осуждения азербайджанской агрессии, сохранения территориальной целостности Армении и инициативу созыва сессии Совета Безопасности ООН. Он поблагодарил французских коллег за визит солидарности после азербайджанской агрессии.

На встрече обсуждался вопрос о немедленном выводе вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении. Стороны сошлись во мнении, что применение силы или угрозы силы недопустимы, и что, необходимо ввести международные механизмы для предотвращения дальнейшей эскалации.«Мы ожидаем, что наши французские коллеги и впредь будут прилагать усилия для возвращения армянских военнопленных, прекращения планомерного уничтожения армянского исторического, культурного и духовного наследия на подконтрольных Азербайджану территориях Арцаха», — заявил председатель НС РА, коснувшись послевоенной ситуации в Арцахе.