Подавляющее большинство делегатов прошедшего 25 сентября в Ереване внеочередного конгресса Международной федерации бокса (IBA) поддержало действующего руководителя этой организации Умара Кремлева и высказалось против проведения новых президентских выборов. На это событие мгновенно отреагировал Международный олимпийский комитет, заявивший о крайней обеспокоенности итогом конгресса IBA в столице Армении.

Вопрос выборов был ключевым в повестке конгресса. Атмосфера в зале Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна начала накаляться практически сразу же по завершении официальной части мероприятия, в ходе которой присутствующих приветствовали сам Умар Кремлев, президент Федерации бокса Армении Оганес Овсепян и руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян, пожелавший делегатам эффективной работы и призвавший их после конгресса насладиться теплой и солнечной погодой в Ереване.

Затем начались бурные обсуждения по повестке дня. На проведении новых выборов настаивали представители Швеции, США, Великобритании, Новой Зеландии, Нидерландов, Франции и еще нескольких стран. Против высказались большинство делегатов из стран Азии, Африки, Латинской Америки, и даже некоторых европейских государств, заявившие, что на очередном конгрессе IBA, прошедшем 14 мая нынешнего года в Стамбуле, они уже избрали президентом международной федерации Умара Кремлева и менять свое решение не намерены. Главным аргументом сторонников 40-летнего россиянина было то, что никогда прежде международная федерация так не заботилась о нуждах национальных федераций, боксеров и тренеров, как при правлении Кремлева.

По результатам электронного голосования, в пользу проведения выборов высказались национальные федерации 36 стран, против — 106 государств, а еще четверо голосовавших воздержались. Умар Кремлев получил широкую поддержку и продолжит руководить IBA до 2026 года.

Стоит отметить, что непосредственно перед голосованием возникла техническая проблема, связанная, как нам удалось выяснить, со сбоем в электроснабжении. В самом зале осветительные проблемы продолжали работать, так что, скорее всего, проблема была связана с подачей электричества некоторым устройствам. В любом случае, работа конгресса была прервана примерно на полчаса.

В своей заключительной речи Умар Кремлев, поблагодарив своих сторонников за поддержку, заверил, что и впредь намерен отстаивать интересы родного вида спорта, спортсменов и тренеров. Он заявил также, что намерен добиваться присутствия бокса в программе Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. По словам Кремлева, в ближайшее время ожидается подписание спонсорского контракта IBA с «Адидасом» на сумму в 2,5 млн долларов, направленную на обеспечение экипировкой боксеров сборных команд всех стран.

На заключительной пресс-конференции, отвечая на вопрос «РА» о планах своих действий в случае, если МОК не согласится с итогами ереванского конгресса, Умар Кремлев, в частности, заявил, что для него важнее всего сохранение независимости международной федерации и материальное обеспечение спортсменов. «Я не работаю с какой-либо третьей организацией, а забочусь только об интересах национальных федераций, входящих в IBA. Мы должны защищать права нашей федерации и добиваться включения бокса в программу Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Наше сегодняшнее единство — яркое доказательство нашей сплоченности и независимости», — отметил он.

Между тем, в заявлении, распространенном МОК, в частности, отмечается: «МОК крайне обеспокоен внеочередным конгрессом IBA. В число тревожных сигналов входят не состоявшиеся выборы, голосование за отказ в проведении выборов и тот факт, что членство Украинской федерации бокса было приостановлено незадолго до конгресса IBA по спорным причинам, а также хаотичные обстоятельства процедуры голосования. После этих тревожных событий исполкому МОК придется полностью проанализировать ситуацию на своем следующем заседании. Это следует за предыдущими решениями исполкома МОК, среди которых решение об отстранении IBA от проведения соревнований по боксу на Олимпийских играх в Париже, а также отборочных соревнований по боксу Игр-2024 и о сохранении отстранения самой федерации. Бокс также не был включен в спортивную программу Олимпийских игр 2028 года».

1 4 - + 1. 2. 3. 4.

Вопрос о проведении новых выборов президента IBA стал актуальным после того, как кандидат в президенты организации нидерландец Борис ван дер Ферст оспорил в Спортивном арбитражном суде законность выборов, состоявшихся 14 мая в ходе очередного конгресса IBA в Стамбуле. Тогда он не был допущен к участию в выборах. Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию Бориса ван дер Фёрста, одновременно признав, что он допустил незначительное нарушение, которое, однако, не должно было привести к его отстранению.