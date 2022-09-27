В рамках рабочего визита в Вашингтон секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с действующими и отставными американскими официальными лицами, послами, членами Фонда Карнеги и других аналитических центров.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате Совета безопасности Армении.

На встрече Армен Григорян представил широкомасштабную агрессию, предпринятую Азербайджаном против суверенной территории Армении, и ее последствия, подчеркнув, что Баку таким образом вторгся на суверенную территорию Армении и угрожает армянской демократии. Секретарь Совета безопасности подчеркнул решимость Еревана двигаться по пути демократии.

Он коснулся и грубых нарушений Азербайджана норм международного гуманитарного права и фактов нанесения ударов по гражданскому населению и гражданским инфраструктурам.На встрече был обсужден широкий круг вопросов армяно-американского сотрудничества, представляющих двусторонний интерес, таких как демократия и экономическое сотрудничество.