Все реальные варианты, кроме независимости, потерпели неудачу. Нагорный Карабах соответствует всем юридическим критериям, чтобы быть независимым государством, заслужившим право на признание.

На этой неделе в Армении и Нагорном Карабахе вспыхнули военные столкновения, когда азербайджанские силы попытались дестабилизировать ситуацию и захватить населенные армянами территории. Азербайджан и его сторонники на Западе говорят, что Азербайджан прав, и отмечают, что США и другие страны признают административную власть Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. Пока икорная дипломатия и ее бенефициары увеличивают объемы Баку, ни история, ни международное право не на стороне Азербайджана.

Армянские корни Нагорного Карабаха

Армянские корни Нагорного Карабаха восходят к 1 веку до нашей эры, если не раньше. Тысячи культурных и религиозных памятников усеивают этот регион. Хотя сельджуки, монголы и персы вторглись в Нагорный Карабах и ненадолго оккупировали его, начиная с одиннадцатого века нашей эры, никто из них не контролировал регион более чем на несколько лет, и власть вернулась к местным армянам. За столетие до вхождения России в Закавказье персидский шах подтвердил право местных армянских князей управлять Карабахом. По Гюлистанскому договору 1813 года Карабах отошел от Персии к России.

После русской революции 1917 года Армения и Азербайджан возникли как независимые государства, а Азербайджан и вовсе впервые. Первые республики Армения и Азербайджан претендовали на Нагорный Карабах. Международно признанных границ с Нагорным Карабахом в составе Азербайджанской Республики не было. В исторических отчетах Государственного департамента США за 1920 год отмечается де-факто независимость Армении и то, что «территориальные границы» подлежат дальнейшему разграничению. Таким образом, обе республики продолжали предъявлять юрисдикционные претензии в отношении Нагорного Карабаха, в то время как коренное армянское население отвергало попытки Азербайджана завоевать его.

В июле 1918 года первая Армянская ассамблея Нагорного Карабаха провозгласила регион самоуправляемым образованием. В августе 1919 года Карабахский национальный совет, правительство области, подписало временный договор с правительством Азербайджана, чтобы избежать войны. В соглашении содержится призыв к Азербайджану обеспечить культурную армянскую автономию, ограничить размещение азербайджанских гарнизонов в Шуши и Степанакерте и позволить Парижской мирной конференции принять решение об окончательном статусе Нагорного Карабаха. После резни азербайджанцами армян в Шуши Конгресс Карабаха аннулировал договор и вступил в союз с Арменией.

Истоки нынешнего нагорно-карабахского спора восходят к образованию Советского Союза. В 1921 году Иосиф Сталин, который был наркомом по делам национальностей, присоединил Нагорный Карабах в качестве автономной области к недавно созданной Азербайджанской Советской Социалистической Республике. В то время территория была как минимум на 90 процентов армянской. По советской конституции автономные области сохраняли за собой право на отделение, хотя это было скорее теорией, чем реальностью. Однако по существу Нагорный Карабах существовал как область в составе Советского Союза. Он никогда не существовал в составе независимого Азербайджана.

Сталинская Конституция 1936 года закрепила это территориальное устройство. Это отделение стало предметом постоянного протеста как Нагорного Карабаха, так и Армении в петициях к Москве с просьбой вернуть Карабах Армении.

Советский Азербайджан систематически переселял армян из Карабаха и расселял на их месте азербайджанцев. Данные переписи населения показывают, что в период с 1921 по 1979 год доля армян в Нагорном Карабахе сократилась с 90 до 76 процентов, а доля азербайджанцев увеличилась с 10 до 23 процентов. Этот приток новых поселенцев увеличил азербайджанское население в пять раз с 7,500 человек в 1923 году до примерно 38,000 человек в 1979 году. Это организованное изменение этнодемографического состава Карабаха обострило конфликт между Советским Азербайджаном и армянами Карабаха.

Вопрос оставался нерешенным до 1988 года, когда началось Карабахское движение. Когда советский лидер Михаил Горбачев пообещал и большую открытость, и проведение реформ, граждане по всему Советскому Союзу начали высказывать свои давние обиды. Жители Нагорного Карабаха были одними из самых громких. Они отправили в Кремль тысячи писем с требованием выйти из состава Советского Азербайджана. 20 февраля 1988 года двадцатый созыв делегатов Нагорно-Карабахской автономной области принял резолюцию о передаче Карабаха из состава Советского Азербайджана в состав Армении.

Постсоветские реалии

Когда народ Нагорного Карабаха потребовал больше прав, Азербайджан ответил насилием. В феврале 1988 года в азербайджанском городе Сумгаит вспыхнули антиармянские погромы с последующими массовыми убийствами и депортацией более 100 тысяч армян из Баку. Вскоре после этого Азербайджан под руководством заместителя лидера Коммунистической партии Азербайджана Виктора Поляничко попытался решить «карабахскую проблему», полностью избавив ее от армян. Поляничко руководил операцией «Кольцо» по изгнанию армян из Нагорного Карабаха.

30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял «Декларацию о восстановлении национальной независимости Азербайджанской Республики». Поскольку Нагорный Карабах никогда не был признан на международном уровне как часть Азербайджанской Республики 1918 года, восстановление независимого государства не давало правовых оснований для того, чтобы Нагорный Карабах попал под его юрисдикцию. Четыре дня спустя и законодательные советы Нагорного Карабаха, и приграничного Шаумяновского района приняли «Декларацию Нагорно-Карабахской Республики» об официальном выходе из состава Азербайджана в соответствии с советским законодательством. В ответ Азербайджан принял резолюцию об «упразднении Нагорно-Карабахской автономной области». Эта резолюция нарушала как советскую, так и азербайджанскую конституции, вмешиваясь в дела Нагорного Карабаха без его явного согласия.

10 декабря 1991 года в Нагорном Карабахе прошел референдум в присутствии международных наблюдателей. В голосовании приняли участие 82% избирателей Карабаха, а 99,89% поддержали провозглашение независимости от Азербайджана. Через неделю избиратели в Карабахе избрали парламент, принявший Декларацию независимости. Азербайджан ответил военным путем, но вооруженные силы Карабаха одержали победу и создали автономную республику с защищаемыми границами. В 1994 году первый вице-спикер парламента Азербайджана Афияддин Джалилов, спикер парламента Армении Бабкен Араркцян, спикер парламента Нагорно-Карабахской Республики Карен Бабурян и представитель России в Минской группе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Владимир Казимиров подписали соглашение о прекращении огня.

Нагорно-Карабахская Республика, переименованная в 2017 году в Арцах в честь древней армянской провинции, имеет собственное правительство, систему образования и силы обороны. Freedom House оценивает его правительство как более демократичное, чем азербайджанское.

Косовский прецедент

Эволюция международного права ставит независимость Арцаха на прочную правовую основу. Юридические и исторические параллели между Косово и Арцаха поразительны. Косово имело долгую историю автономии, но, начиная с конца девятнадцатого века, оно претерпело последовательные попытки Сербии завоевать его территорию и изгнать коренное население. В 1912 году Сербия насильно включила Косово в состав Королевства Сербия, которое шесть лет спустя присоединилось к новому Королевству Югославия. Как и Советский Союз, коммунистическая Югославия тщательно скрывала этническое самовыражение, но когда она распалась, сербские националисты возобновили свои погромы.

24 марта 1999 года США и НАТО начали бомбардировку сербских войск, чтобы защитить жителей Косово. В своем обращении к нации президент Билл Клинтон оправдал военные действия для защиты косоваров от сербской агрессии. Впоследствии Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) принял резолюцию 1244, которая уполномочила управление Косово ООН и установила рамки для определения его политического и правового статуса. В 2008 году США, Великобритания, Франция, Турция и большая часть Европы официально признали Косово независимым государством. Эти страны основывали свое признание независимости Косово на его способности стать государством и тщетности переговоров со страной, не желающей идти на компромисс или гарантировать основные права человека и культурное самовыражение.

Хотя госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что признание Косово было уникальным случаем, не создавшим прецедента, в значительной степени это было сделано для того, чтобы успокоить Россию. Даже если независимость Косово является sui generis (единственным в своем роде), факторы, поддерживающие независимость Арцаха, соответствуют и превосходят юридическое обоснование, используемое Соединенными Штатами и Европой для признания Косово.

Этнические чистки не должны восторжествовать

Попытки Азербайджана провести этническую чистку в Нагорном Карабахе отражают попытки Сербии. На протяжении десятилетий правительство Азербайджана преследовало наследие на землях, находящихся под его контролем, чтобы стереть доказательства армянского присутствия. Например, с 1998 года правительство Азербайджана уничтожило тысячи хачкаров, армянских камней-крестов, в Нахичевани, автономной республике Азербайджана, в которой, как и в Нагорном Карабахе, исторически было армянское большинство. Только в период с 2003 по 2005 год спутниковые снимки и видео зафиксировали очистку 2000 хачкаров, некоторым из которых более тысячи лет.

Преуменьшая армянское архитектурное влияние и доказательства, азербайджанское правительство также продвигает ложную версию о том, что кавказские албанцы, а не армяне, строили христианские постройки в Нагорном Карабахе. 3 февраля 2022 года министр культуры Азербайджана заявил, что правительство создало рабочую группу для «устранения так называемых следов, оставленных армянами на албанских религиозных храмах». В марте 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Гадрут, древний город на юге Нагорного Карабаха, захваченный азербайджанскими войсками. Там он заявил, что «армяне хотели арменизировать» армянскую церковь Св. Аствацацин двенадцатого века. Он заявил, что армяне «написали здесь надписи на армянском языке, но они потерпели неудачу», и заявил, что «это наше древнее историческое место, храм наших братьев Удинов… Но мы восстановим. Все эти надписи фальшивые… Через некоторое время они увидят эту древнюю албанскую церковь отреставрированной. Храмы всех религий в Азербайджане охраняются государством, строятся государством, и об этом знает весь мир». Никакие историки, не оплачиваемые азербайджанским государством, не поддерживают теории Алиева и не соглашаются с его обвинениями. Он полностью пересматривает историю и уничтожает невосполнимое культурное наследие.

В других случаях правительство Азербайджана приняло решение разрушить или снести постройки, включая разрушение церкви в Шуши, культурном центре Нагорного Карабаха. Европейский парламент признал стирание армянского культурного наследия «частью более широкой модели систематической государственной политики армянофобии, исторического ревизионизма и ненависти к армянам, продвигаемой властями Азербайджана».

Азербайджан также показал бесперспективность переговоров. В 1992 году Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, впоследствии переименованное в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, создало Минскую группу для переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Первоначально ОБСЕ ожидала, что миссия продлится всего несколько месяцев, но Азербайджан с самого начала отказался обсуждать статус Нагорного Карабаха, утверждая, что азербайджанский контроль не подлежит обсуждению. В сентябре 2020 года участники переговоров, казалось, были близки к соглашению, которое позволило бы скандинавским миротворцам следить за ситуацией, пока обе стороны работали над соглашением «земля в обмен на мир».

Однако 27 сентября 2020 года при поддержке Турции Азербайджан напал на Нагорный Карабах, стремясь завоевать его и положить конец его автономии. Даже после прекращения огня Азербайджан стремился ускорить перемещение населения, отключив электричество и воду и терроризируя мирных жителей снайперскими атаками. Помимо бесчеловечного обращения Алиева к армянам как к «собакам», эти действия соответствуют международным критериям подстрекательства к геноциду.

Баку может полагать, что может навязать региону свою волю, но народ Нагорного Карабаха продолжает отвергать азербайджанское правление. По иронии судьбы, многие азербайджанцы, которых, по утверждению Алиева, они защищают, после войны 2020 года отказались переехать в заброшенные части Нагорного Карабаха, находящиеся под управлением Азербайджана.

Международное право на стороне Арцаха. Игнорировать его дело — значит поощрять азербайджанскую агрессию и позволять военной силе преобладать над конституционными, правовыми, дипломатическими и демократическими прецедентами, на которых зиждется суверенитет Арцаха. Азербайджан основывает свое юридическое дело об управлении Арцахом на истории и принципе территориальной целостности, но независимый Азербайджан никогда не правил Арцахом. То, что Азербайджан пытается навязать силой то, что он не может изменить мирными средствами, свидетельствует о банкротстве его дипломатического дела.

Все реальные варианты, кроме независимости, потерпели неудачу. Арцах соответствует всем юридическим критериям, чтобы быть независимым государством, заслужившим право на признание.

Источник: nationalinterest.org, Тимоти Джемал, Нерсес Копалян, 19 сентября 2022

Перевод: Armenian Global Community — Марианна Чобанян