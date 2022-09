28 и 29 сентября в Ереванском государственном университете с лекциями выступит старший астрофизик отдела гелиофизики Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, профессор Американского университета в Вашингтоне Владимир Айрапетян.

Как сообщает «Арменпресс», 28 сентября профессор Айрапетян выступит с лекцией «Поиски жизни во Вселенной» (The Search for Life in the Universe), 29 сентября — «Решение головоломок Луны и Марса Луны и Марса» (Solving Puzzeles of the Moon and Mars).

Лекции будут на английском языке, вход бесплатныйЛекции Владимира Айрапетяна организованы Фондом «Инкубатор предприятий» при содействии PMI Science в рамках программы приглашенных исследователей. Цель проекта — повышение эффективности совместных научно-исследовательских работ и международного сотрудничества с исследователями зарубежных университетов, научно-исследовательских институтов и компаний.