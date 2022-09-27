В целях смягчения социально-экономических проблем, возникших после 44-дневной войны, правительство Армении реализовало около 20 программ.

Пресс-секретарь Министерства труда и социальных вопросов РА Зара Манучарян отметила, что, как и во всех других областях, послевоенный период диктовал свою повестку и Министерству труда и социальных вопросов, делая приоритеты для пострадавших от войны, для молодых людей, получивших инвалидность, вопросам их протезирования, обеспечения их занятости.

«В целом было реализовано более 2 десятков программ содействия. Они были направлены на оказание финансовой помощи, приема перемещенных людей и обеспечения их временной работой. Некоторые из них были программами оперативного реагирования, другие были направлены на долгосрочное содействие граждан», — представила Зара Манучарян в беседе с «Арменпресс».

Зара Манучарян подчеркнула, что, хотя мероприятия социальной помощи, осуществляемые министерством, закончились, вопрос строительства жилья для народа Арцаха остается одним из приоритетных на данный момент. В этих целях реализуется программа государственной поддержки доступности жилья для перемещенных лиц и семей из некоторых регионов Республики Арцах. Это возможность для арцахских семей, перемещенных в результате войны 2020 года, приобрести или построить собственные жилые дома и квартиры при содействии государства.

При получении ипотечного кредита в банке или в кредитной организации, сотрудничающей с Единой социальной службой, государство гарантирует в виде сертификата субсидирование суммы основного долга и суммы процентов в соответствии с кредитным графиком. «Иными словами, если наши соотечественники из Арцаха в рамках программы купят дом в Ереване, они получат поддержку в размере 8 млн драмов, в райцентрах РА — 10 млн драмов, в Арцахе — в размере в размере 12 млн драмов (соответственно поддержка также и в виде начисленных процентов до 8%, 10%, 12%)», — сказала она.

Касаясь проблем инвалидности, пресс-секретарь министерства отметила, что после войны в стране 1 498 инвалидов. Большинству из них присвоена 3-я группа инвалидности. По результатам переосвидетельствования по состоянию на 15 сентября количество граждан, получивших инвалидность в результате войны, составляет 1 107 человек. Они в установленном порядке обеспечивались вспомогательными средствами: инвалидными колясками, ходунками и т.п. 136 были обеспечены современными протезами.

Что касается обеспечения трудоустройства участников войны, то Министерство труда и социальных дел осуществляло и продолжает осуществлять меры и в этих направлениях, в направлении профессиональной подготовки и содействия трудоустройству участников войны, в том числе и бывших военнослужащих-инвалидов.

«Ранее реализованные проекты финансировались как государством, так и в сотрудничестве с частными организациями. В целом они позволили обучить более тысячи участников войны и членов их семей», — отметила Зара Манучарян.

Она добавила, что министерство в настоящее время выработало активный план действий для обеспечения профессиональной подготовки и трудоустройства безработных граждан, принимавших участие в боевых действиях 2016 и 2020 годов. «Программа имеет три компонента, но если обобщить ее цель, мы сможем сформулировать, что это возможность в установленном размере компенсировать плату за обучение участника войны, гарантировать ему работу и одновременно облегчить налоговое бремя работодателя, обеспечивающего его работой».Министерство продолжает принимать заявки в рамках этой программы. Заинтересованные лица могут обращаться в территориальные центры Единой социальной службы.