Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр приветствовал визит г-на Дендиаса в Ереван и отметил важность динамичного развития армяно-греческих отношений. Никол Пашинян выразил уверенность, что этот визит придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. В то же время глава правительства Армении подчеркнул важность состоявшейся в Нью-Йорке трехсторонней встречи министров иностранных дел Армении, Греции и Кипра с точки зрения совместного противостояния вызовам, обеспечения стабильности и мира в регионе, а также расширения отношений в различных направлениях. Премьер-министр выразил надежду, что взаимные визиты на высоком уровне будут носить интенсивный характер.

Никос Дендиас отметил, что Греция также придает большое значение последовательному развитию многосторонних отношений с Арменией. Он подчеркнул, что состоявшаяся в Нью-Йорке трехсторонняя встреча была эффективной и обсуждения в таком формате будут носить продолжительный характер. По словам министра иностранных дел Греции, греческий и армянский народы связывает многовековая дружба, и стороны привержены поднятию двустороннего сотрудничества на новый уровень.

Собеседники обменялись мнениями о происходящих на Южном Кавказе процессах. Премьер-министр Пашинян подробно представил последствия агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении. Глава правительства подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества в плане вывода азербайджанских подразделений с территории Республики Армения и предотвращения новой агрессии. Премьер-министр коснулся также позиций Армении по разблокированию транспортных инфраструктур в регионе и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Никос Дендиас добавил, что Греция приложит все усилия, чтобы способствовать преодолению вызовов, стоящих перед демократической и братской Арменией.