Ереванский государственный камерный хор под управлением художественного руководителя и дирижера Кристины Восканян занял первое место в номинации «Профессиональные хоры» на 41-м Международном фестивале церковной музыки «Хайнувка». Мероприятие проходило с 21 по 25 сентября в польском городе Белосток.

«Хайнувка» – самый большой в мире фестиваль церковной музыки, на который приезжают более тысячи певцов с нескольких континентов. Крупнейший, художественно значимый, постоянно удерживающийся высокую планку выступлений, фестиваль «Хайнувка» стал главным популяризатором церковной музыки в обществе, выходя за грани круга верующих — не только православных, но и католиков, протестантов.

Фестиваль проходит под почетным патронатом президента Республики Польша Анджея Дуды и под патронатом Союза польских композиторов. Международный фестиваль церковной музыки «Хайнувка» проводится с 1982-го года, став площадкой не только для популяризации духовной музыки, но и для диалога и обмена опытом между представителями различных государств и организаций. За время проведения в фестивале приняли участие 929 хоров, 659 дирижеров, 67 членов жюри, а участниками стали более 30 тысяч исполнителей из 42 стран.

В фестивале принимают участие деревенские приходские хоры, городские и иные приходские хоры, а также светские — любительские и профессиональные хоры. В разные годы участниками фестиваля стали Государственный хор радио и телевидения Беларуси под руководством профессора Виктора Ровдо, Государственный академический российский хор имени А.Свечникова из Москвы, мужской Хор «Светилен» Старочеркасского монастыря святого Дмитрия Донского в Ростове (Россия), хор православной митрополии «Credo» из Кишинева (Молдова), хор «Zumoro» Православной теологической семинарии в Коттаяме (Индия) и многие другие. В числе дирижеров, стоявших за пультом на фестивале, был Кшиштоф Пендерецкий, который по просьбе организаторов взял на себя личное художественное покровительство над фестивалем. Оно действовало с 2003 года и вплоть до смерти маэстро в 2020 году. Музыка Пендерецкого также неоднократно исполнялась в рамках фестиваля, наряду с произведениями других известных современных композиторов — сэра Джона Тавенера и Арво Пярта.

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Отметим, что Ереванский государственный камерный хор, выступивший в рамках фестиваля «Хайнувка», наилучшим образом представил армянское исполнительское искусство. Репертуар включал в себя произведения Месропа Маштоца, Комитаса, Давида Аладжяна и Ваграма Саргсяна. Участие армянского колектива на фестивале стало возможным при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.