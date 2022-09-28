Второй президент Армении Роберт Кочарян согласен с первым президентом Левоном Тер-Петросяном в том, что Армения находится в сложной ситуации, но отмечает, что их подходы к решению проблем разные.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Роберт Кочарян заявил на пресс-конференции, состоявшейся 28 сентября. «Я согласен с первым президентом, что это слишком сложно, просто выводы другие. Он считает, что все настолько тяжело, что нужно принять наименьшее из зол, я считаю, что все настолько тяжело, что нужно объединить все силы, и, борясь, открыть новые двери», — сказал Роберт Кочарян.

Роберт Кочарян заявил, что никогда не считал, что бывают безвыходные ситуации, потому что двери открываются лишь для тех, кто борется. «Да, ситуация сложная, да, проблем много, но это не значит, что мы в таком состоянии должны просто сдаться и принять те принуждения, которые сегодня навязываются Армении. Я не разделяю эту оценку», — пояснил второй президент Армении. Левон Тер-Петросян, первый президент Армении, в интервью общественному телевидению, заявил, что Армения находится в сложной ситуации, ожидаются болезненные решения, подчеркнув, что необходимо заключить соглашения с Турцией и Азербайджаном. Первый президент высказал мнение, что оппозиция и власть должны начать диалог, чтобы из всех возможных решений выбрать наименее болезненное.