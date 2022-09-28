В правительстве, под руководством премьер-министра Никола Пашиняна, состоялось совещание, на котором были обсуждены макроэкономические, налогово-бюджетные и расходные вопросы проекта госбюджета 2023 года.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве, министр финансов Тигран Хачатрян сообщил, что проект государственного бюджета на 2023 г. разработан на основе приоритетов сфер безопасности, экономической и социальной сфер, установленных программой правительством Армении на 2021-2026 годы.

Министр коснулся прогнозов макроэкономических показателей и налогово-бюджетной политики, подробно представил отраслевые расходы и суммы, предложенные ведомствами.

Состоялся обмен мнениями, были обсуждены вопросы, связанные с капитальными и текущими расходами, определенными программой правительства, и новые инициативы по расходам. Премьер-министр поручил руководителям государственных ведомств, продолжать уделять внимание надлежащему исполнению капитальных затрат и процессу объявления тендеров.