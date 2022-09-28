По приглашению Комиссии Ай Дата Западного региона США (ANCA Western Region) директор Фонда Центр права и справедливости «Татоян» Арман Татоян в Лос-Анджелесе, США принял участие в конференции высокого уровня.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение центра, на конференции Арман Татоян подробно представил факту азербайджанских вторжений на суверенную территорию Армении, начиная с 12 мая 2021 года по 15 сентября 2022 года. Информация была собрана в результате работы по установлению фактов.

Он представил доказательства разрушения гражданских населенных пунктов, пыток военнослужащих, расчленения тел и других военных преступлений Азербайджана.

Арман Татоян подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы проживание мирных жителей на границе Армении сделали невозможным.

Он представил и свидетельства азербайджанской армянофобии.

«Эта государственная политика, и она не только не ослабевает, но и углубляется, являясь инструментом удержания власти, она доходит до фашизма. Она охватывает все сферы, от образования до культуры, и имеет как религиозную, так и этническую основу.

Азербайджанские вооруженные силы снимают видеокадры и фотографии совершаемых ими злодеяний и публикуют их, чтобы прославиться в своем собственном обществе, а также терроризировать армянское общество и причинять душевные страдания.

Эти зверства — не отдельные преступления, а последствия единой политики, составные звенья одной единой цепи», — сказал Арман Татоян.Он также подчеркнул, что власти Азербайджана, виновные в этих преступлениях, должны быть привлечены к ответственности за содействие этим чудовищным военным преступлениям и армянофобии. Без этого не может быть установлен настоящий мир. Высшая власть Азербайджана гордится тем, что воспитывает поколения, наполненные ненавистью к армянам.