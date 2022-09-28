27 сентября председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес и член того же комитета Марко Рубио представили двухпартийную законодательную инициативу, осуждающую недавнюю агрессию Азербайджана против Армении, призывающую к немедленному прекращению американской помощи Азербайджану в обеспечении безопасности, к освобождению армянских военнопленных и применению санкций за совершение военных преступлений.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Центральным офисом Ай Дата.

Согласно сообщению, резолюция выражает солидарность территориальной целостности Республики Армения, а также призывает к увеличению американской помощи Армении и Арцаху.

По поводу представленного проекта резолюции Роберт Менендес отметил:

«Возобновившееся нападение Азербайджана на территории Армении и грубые нападения на объекты гражданской инфраструктуры являются ужасным проявлением неуважения к человеческой жизни. Поскольку общины в регионе, в том числе в Капане, Горисе, Джермуке, Варденисе и Чакатене, страдают от режима Алиева, Соединенные Штаты должны подкрепить свои слова поддержки действиями для народа Армении. Этой резолюцией мы ясно заявляем, что для правительства США императивом национальной безопасности является поступить правильно и раз и навсегда прекратить помощь Азербайджану в области безопасности».

Исполнительный директор вашингтонского офиса Комиссии Ай Дата США Арам Амбарян отметил:

«Мы приветствуем решительные усилия председателя Менендеса и сенатора Рубио по выполнению поправки 907, которая прекращает военную помощь США Азербайджану, в ответ на продолжающуюся оккупацию Азербайджаном территорий суверенной Армении и Арцаха. Американская политика «искусственного равенства» подтолкнула президента Алиева к расширению своих нападений на Армению и Арцах. Пришло время прекратить помощь Азербайджану в сфере безопасности и наказать Алиева и его коррумпированное правительство».

Согласно резолюции, представленной Робертом Менендесом и Марко Рубио, фактически в повестку Сената США кроме лишения Азербайджана американской помощи в области безопасности, применения санкций, с точки зрения защиты армянских интересов войдут и другие важные вопросы. Ранее конгрессмены Адам Шифф и Джеки Спир своими проектами резолюций внесли эти вопросы в повестку дня Палаты представителей США.