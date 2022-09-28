Совет Союза адвокатов Парижа осуждает агрессию Азербайджана в отношении армянского народа и территории Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Палатой адвокатов Республики Армения.

Согласно сообщению, Совет Союза адвокатов Парижа напоминает о своей приверженности принципам международного права и вместе с международным сообществом призывает к немедленному прекращению насилия.Союз адвокатов Парижа подтверждает свою солидарность с коллегами из Палаты адвокатов Республики Армения, подчеркивая, что между ними сохраняются исторические отношения, которые постоянно подтверждаются договорами о сотрудничестве.