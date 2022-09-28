Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 27 сентября посетил центральное управление Офиса Союза армянской помощи (САП) Западной Америки и встретился с председателем правления Вики Марашлян.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на МИД Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации в Арцахе и регионе и возможных развитий.

Давид Бабаян высоко оценил программы, осуществляемые САП в Арцахе, и готовность постоянно поддерживать Арцах. Во встрече приняли участие также заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Лерник Ованнисян и постоянный представитель Арцаха в США и Канаде Роберт Аветисян.