Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения разработало и распространило два проекта, направленных на содействие раненым военнослужащим, семьям погибших гражданских лиц и без вести пропавших в результате агрессии Азербайджана, совершенной 13 сентября 2022 г.

О них «Арменпресс» рассказала пресс-секретарь Министерства труда и социальных вопросов Зара Манучарян.

Первая программа должна оказать финансовое содействие тем военнослужащим, которые получили ранения, проблемы с психическим здоровьем, которые в указанный период получали медицинскую помощь и обслуживание в медицинских учреждениях, не имеют группы инвалидности или имеют третью группу инвалидности. Социальная помощь будет оказана единовременно в размере 500 000 драмов каждому бенефициару.

Другая программа, которая также находится в обращении, предусматривает социальную помощь семьям погибших гражданских ли и без вести пропавших в результате азербайджанской агрессии 13 сентября 2022 года.

«По принятию проекта семьям погибших мирных жителей единовременно будет предоставлено по 5 млн драмов, а семьям без вести пропавших ежемесячно — по 300 000 драмов», — отметила Зара Манучарян. На данный момент проекты переданы в соответствующие ведомства. После обобщения они будут представлены в Аппарат премьер-министра Армении.