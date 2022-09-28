Второй президент Армении Роберт Кочарян считает, что состоится и вторая встреча с бывшими руководителями Армении и Арцаха и с Католикосом. Такое мнение Роберт Кочарян выразил на пресс-конференции, состоявшейся 28 сентября.

«Католикос связался со мной, я ответил, что готов к этой встрече. Когда она произойдет — затрудняюсь сказать. В данном случае Католикос взял на себя ответственность за организацию этой встречи», — как сообщает «Арменпресс», сказал второй президент Армении.

Касаясь предыдущей встречи, Роберт Кочарян отметил, что они полностью сошлись в оценке ситуации, но не в вопросе поиска выхода из ситуации. 22 сентября по приглашению Католикоса Всех Армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине состоялась встреча Президентов Республики Армения Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саркисяна и Президентов Нагорно-Карабахской Республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна.