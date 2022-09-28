Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Жильбером-Люком Девиназом.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, Никол Пашинян приветствовал визит делегации в Армению и напомнил, что 26 сентября он находился с рабочим визитом во Франции, что свидетельствует об особых двусторонних отношениях.

Никол Пашинян выразил надежду, что динамика взаимных визитов будет способствовать дальнейшему развитию и углублению сотрудничества между Арменией и Францией.

Премьер-министр также подчеркнул наличие тесных межпарламентских контактов, что необходимо для сотрудничества между правительствами. По словам Никола Пашиняна, мы живем в сложные геополитические времена, и есть необходимость поддерживания тесных и эффективных двусторонних отношений.

Жильбер-Люк Девиназ высоко оценил двустороннее межпарламентское сотрудничество и сообщил, что в рамках визита им была предоставлена подробная информация о последствиях агрессии, предпринятой Азербайджаном против суверенной территории Республики Армения. Он отметил, что внимательно следил за заявлениями президента Франции и премьер-министра Армении от 26 сентября и подчеркнул, что очень важно, что французская сторона адресно назвала сторону, развязавшую агрессию.

Премьер-министр коснулся обсуждений с Эммануэлем Макроном и подчеркнул ключевую роль Франции в работах, направленных на преодоление последствий азербайджанской агрессии. Никол Пашинян придал большое значение направлению международной наблюдательной миссии в районы, пострадавшие от азербайджанской оккупации, и в приграничные зоны, что поможет международному сообществу получать прямую информацию.