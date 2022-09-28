Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел прогноз экономического роста Армении, банк прогнозирует, что по итогам 2022 года рост ВВП Армении составит 8 %.

Как сообщает «Арменпресс», ЕБРР опубликовал очередной доклад «Региональные экономические перспективы».

ЕБРР опубликовал на своем веб-сайте и статью «Высокие экономические показатели на фоне геополитических потрясений на Кавказе». В ней утверждается, что страны региона демонстрируют самые высокие темпы роста за последние годы, но экономический рост в значительной степени обусловлен временными факторами, которые могут с легкостью измениться.

Подчеркивается, что Армения и Грузия выигрывают от притока российского бизнеса и специалистов в области информационных технологий, которые продвигают сферы услуг малых экономик.

«В 2021 году наблюдалось твердое восстановление экономики Армении, в 2022 году рост набрал сильные обороты. Рост экономической активности Армении в период с января по июль составил 13,1 %,» — говорится в докладе ЕБРР.

Отмечается, что приток людей и компаний из России как в Грузию, так и в Армению привел к увеличению и спроса на услуги.

«Это помогло Армении финансировать растущий дефицит торгового баланса. Валютные резервы увеличились на 20 %, обменный курс поднялся на 18 %. Согласно докладу, на 2022 год прогнозируется стабильный рост на уровне 8 % вместо прежних 4,5 %. В 2023 году произойдет замедление до 4-процентного снижения. Однако последний прогноз роста на 2023 год остается выше прежнего прогноза на 2,5 %, то есть 4 процента», — говорится в докладе ЕБРР.ЕБРР на 2021 год для Армении прогнозировал экономический рост на уровне 5,7% , а на 2020 год — спад на 7,2%.