Второй президент Армении Роберт Кочарян видит возможность углубления военного сотрудничества между Ираном и Арменией и считает это необходимым в рамках компонента безопасности Армении.

По его словам, кроме Армении, единственной страной, для которой важна Сюникская область, является Иран. «Самое слабое место Армении — это Сюник, это та территория, которую больше всего желают Турция и Азербайджан, и это очевидно. Теперь вопрос, еще для какой страны, кроме Армении, так важен Сюник — для Ирана. И не трудно догадаться, какое государство кроме заявлений и призывов, может предпринять и практические шаги, это только Иран. За эти 2 года почти ничего не было сделано в этом направлении. Мы именно в Сюнике должны были провести с Ираном, как минимум 2 военных учения. В этот период с Ираном можно создать какую-то договорную база, и это будет самым большим сдерживающим фактором для Азербайджана. Вопрос в том, что Иран не то государство, которому можно погрозить пальцем и остановить его, если он защищает свои национальные интересы», — как сообщает «Арменпресс», отметил Роберт Кочарян.

Он напомнил, что во время 44-дневной войны Грузия закрыла воздушную границу и усложнилась транспортировка боеприпасов из России в Армению. По его словам, сейчас картина та же: Грузия на своем месте, Грузия наш сосед, у нас нет границы с Россией, и может возникнуть та же проблема. «Когда вы смотрите на карту, вы видите, что единственная сухопутная граница, на которой это можно обеспечить, — это граница с Ираном. Так почему не воспользоваться этой возможностью, не попытаться использовать эту возможность? Сегодня Россия закупает дроны у Ирана и достаточно эффективно их использует. Почему до сегодняшнего дня у нас нет ударных дронов, когда у соседа довольно большой выбор этих дронов, и говорят, что они довольно качественные», — заявил Кочарян.

В этом контексте Кочарян предлагает подключить Иран к новой архитектуре безопасности Армении. По его словам, это означает, что мы должны оценить ситуацию и найти такие решения, которые смогут нейтрализовать возникшие проблемы.Второй президент РА считает, что, глядя на карту, можно понять, что Иран — единственная страна, которая может быть сдерживающим фактором как для Турции, так и для Азербайджана.