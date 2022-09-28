27 сентября Омбудсмен Армении Кристине Григорян встретилась с Реджисом Бриллатом, исполнительным секретарем Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП).

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе ЗПЧ, Омбудсмен поблагодарила за возможность встречи, особо отметила работу и сотрудничество с международными партнерами.

Кристине Григорян представила Реджису Бриллату деятельность Офиса Защитника прав человека как национального механизма по предотвращению пыток и жестокого обращения, результаты текущего мониторинга, поднимаемые вопросы и зафиксированные основные нарушения, также подчеркнула достигнутый прогресс в результате сотрудничества с государственными органами.

Она коснулась и системных проблем, выявленных годовыми и внеочередными докладами о деятельности Защитника прав человека РА как национального механизма предотвращения.

Представляя внеочередной доклад, опубликованный Офисом Защитника прав человека 16 сентября, Защитник обратила внимание своего коллеги на наглядные примеры зверств ВС Азербайджана во время 44-дневной войны 2020 года, и во время последней агрессии — нарушений права на жизнь, пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, надругательств над телами погибших военнослужащих, особенно женщин-военнослужащих. Реджис Бриллат обратился к специфике мандата комитета, отметил важность института Омбудсмена, осуществляющего мониторинг исполнения рекомендаций комитета. Он проинформировал Защитника о планируемом в 2023 году мониторинговом визите в Армению.