Одна часть ключа к будущему Арцаха в руках народа Арцаха, другая — в руках народа Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом 28 сентября на пресс-конференции заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

«Ключ к будущему Арцаха в руках народа Арцаха. Это так, так было и в 1992 году, когда мы были в худшем положении. Вспомните, как это было. Да, в руках народа Арцаха есть этот ключ. Пойдет ли арцахская элита на сотрудничество с Азербайджаном или она готова побороться? Другая часть этого ключа в руках народа Армении. Народ Армении принудит ли власть внести определенность в свой подход к Арцаху или нет?», — задался вопросом Кочарян.По словам Кочаряна, если народ готов к борьбе, то еще есть возможность хотя бы приостановить создавшуюся ситуацию.