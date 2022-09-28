28 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял делегацию во главе с председателем группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Жильбером-Люком Девиназом.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Министр Мирзоян приветствовал визит делегации французских сенаторов в Армению, высоко оценив их неизменную приверженность армяно-французской дружбе и солидарности.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-французских отношений, в частности обменялись мнениями о развитии децентрализованного армяно-французского сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности и мира. Министр Мирзоян представил французским сенаторам ситуацию, создавшуюся в результате развязанной Азербайджаном агрессии против суверенной территории Республики Армения, высоко оценив адресные оценки и принципиальную позицию французской стороны.

Министр иностранных дел Республики Армения подчеркнул, что максималистская политика Азербайджана, попытки решения проблем с помощью силы или угрозы силой неприемлемы и должны быть осуждены международным сообществом.

Арарат Мирзоян представил позицию армянской стороны по армяно-азербайджанским отношениям, урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он особо отметил усилия Франции по установлению мира на Южном Кавказе, в том числе и в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.Министр Мирзоян также отметил деятельность группы дружбы Франция-Армения, направленную на защиту в Сенате прав Нагорого Карабаха и армян Арцаха.