28 сентября азербайджанские подразделения прибегли к очередной провокации, атаковав армянские подразделения, проводившие инженерные работы на территории Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись вчерашнего пограничного инцидента.

«Вчера в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы вооруженные силы Азербайджана совершили очередную провокацию и атаковали нашу часть, выполнявшую инженерные работы. Это еще одно проявление азербайджанской агрессии, и я должен констатировать, что инженерные работы велись на территории Армении, и азербайджанские части, которые атаковали, также находились на территории Республики Армения. Это продолжение агрессии, территория Армении оккупирована. Наша позиция определенна и однозначна — Вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с территории Армении», — заявил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство приступило к широкомасштабному процессу реформирования вооруженных сил, и Азербайджан подобными провокациями пытается подорвать осуществление реформ ВС.

Подразделения ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской границе, начиная с 18:00 28 сентября, с применением минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, открыли огонь по боевым позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Армянская сторона прибегла к ответным действиям. Позже Минобороны Армении сообщило, что ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 22:00 28 сентября относительно стабилизировалась. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны есть 3 погибших.