Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан имеет определенные успехи и в установлении отношений с союзниками Армении. Он пытается добиться, чтобы в Армению не поставлялось оружие. Заплачены сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам оружия в Армению не выполняются, в том числе и странами-союзниками.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр заявил на заседании правительства.

«По всем направлениям, во всех случаях, где это возможно, к сожалению, они имеют определенные успехи и в смысле отношений с нашими союзниками, они пытаются сделать так, чтобы в Армению не поставлялось оружие и боеприпасы. Есть случаи, в которых заплачены сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам оружия в Армению не выполняются, в том числе и странами-союзниками. Это, конечно, болезненная реальность. И мы должны глубоко проанализировать эту ситуацию», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что следует понимать, что все это происходит с далеко идущей, а может и не далеко идущей целью, чтобы армянская сторона поступилась своей государственностью, своим суверенитетом, пошла на уступки в вопросах своей территориальной целостности.«Но я также хочу подчеркнуть, что, несмотря на все факторы, мы полны решимости защищать нашу независимость, наш суверенитет, нашу территориальную целостность. И слава всем тем героям, которые стоят на позициях защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Армения», — подчеркнул Пашинян.