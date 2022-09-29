Армения, как ответственный член международного сообщества, согласна с тем, что конфликт с Азербайджаном должен быть урегулирован мирным путем.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что Азербайджан постоянно прибегает к агрессивным действиям.

«В этой ситуации мы нашим международным партнерам с последовательностью предлагаем следующую резолюцию, и считаем, что решением может стать размещение международной наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе, будь то миссия Совета Безопасности ООН, ОБСЕ, или любой другой международной организации», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что действия Азербайджана имеют тенденцию нарушать нормальную жизнь в Армении. По его словам, в существующих условиях жизнь нельзя считать нормальной, потому что люди с напряжением ждут новостей, и каждый тревожный сигнал отвлекает всех от нормального образа жизни и деятельности.

«Все мы должны сосредоточиться на своей повседневной работе, потому что нормальная работа систем чрезвычайно важна и является краеугольным камнем экономики. Призываю всех не забывать об этом обстоятельстве», — сказал он.

По словам Никола Пашиняна, над этим вопросом постоянно работают силовые структуры, спецслужбы и Совет безопасности Армении.«Мы должны продолжать озвучивать нашу политику, формулировать и реализовывать предложенную нами повестку. Мы должны последовательно и принципиально защищать нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность», — добавил премьер-министр.