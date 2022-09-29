Согласно данным за восемь месяцев текущего года в Армении зафиксирован довольно высокий индекс экономической активности — 13,9 %. В августе он составил 18,4 %.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

Он отметил, что компании несколько корректируют свои планы. «Мы стараемся всячески поощрять их, чтобы они не отклонялись как от инвестиционных, так и от оперативных планов и могли вкладывать свои средства в укрепление нашей экономики», — сказал он.

Премьер-министр Никол Пашинян добавил, что мы должны сделать все, чтобы обеспечить нормальное функционирование экономики.«Это наш важный приоритет. До сих пор он был успешным, и я уверен, что он будет успешным и в будущем», — добавил он.