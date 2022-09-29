Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что рушится весь миропорядок. Он отметил, что необходимо — признать эту реальность.

Как передает «Арменпресс», на заседании правительства Никол Пашинян заявил: «По сути, весь миропорядок, или, проще говоря, мир рушится на наших глазах. В этом нет преувеличения».

Премьер-министр убежден, что сегодня, по крайней мере, в евразийском регионе нет страны или государства, которое не пострадало бы от этих потрясений. «И мы должны быть вдвойне гибче, вдвойне интеллектуальнее, вдвойне стойкими в этом процессе распада, чтобы суметь вывести нашу страну из этого бурного океана в мирную гавань», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что для этого нужны особая воля, особая мудрость, особое трудолюбие, особая последовательность.«Тем не менее, мы должны снова обратиться к формулам мышления, которыми мы руководствовались как государство, как народ. Мы должны перепроверить эти формулы и убедиться, что они жизнеспособны. Если мы не убеждены в их жизнеспособности, то в них следует внести некоторые коррективы, чтобы обеспечить жизнеспособность, стойкость и устойчивость нашей страны», — заключил Пашинян.