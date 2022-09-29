Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает очевидным, что Армения должна двигаться по трем приоритетным стратегическим направлениям.

Как передает «Арменпресс», Пашинян заявил об этом на заседании правительства.

«Для меня очевидно, что мы должны двигаться по трем основным стратегическим направлениям. Конечно, эти 3 направления не исключают и другие. Но я хочу выделить 3 направления: во-первых, мы должны приложить все усилия для установления прочного мира и стабильности вокруг Армении, во-вторых, мы должны последовательно продолжать наши реформы в сфере образования, и нам нужны значительные крупные государственные инвестиции в сфере образования, и наконец — последовательно должны быть реализованы реформы армии», — сказал премьер-министр.По словам Пашиняна, эти три приоритета повестки должны стать тем локомотивом, который выведет Армению из этой глобальной бури.