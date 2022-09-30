Фонд «Центр права и справедливости «Татоян» » обнаружил, что в приложениях Google Map и Google Earth топонимы ряда общин Сюникской области Республики Армения обозначены на азербайджанском языке и азербайджанскими топонимами. Поводом послужил звонок одного из жителей города Сисиан в Фонд «Татоян».

«Исследования показали, что школы, парки, скверы и т. д. отмечены переименованными и вымышленными или несуществующими азербайджанскими названиями. Например, река Воротан обозначена азербайджанским названием «Базарчай», или парк г. Сисиан назван в честь бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева или Ататюрка, или местонахождение Сюникской администрации обозначено только на азербайджанском языке: «Zəngəzur Vilayəti Administrasiyasi» и так далее. Они даже пытались изменить название города Сисиан на Qarakilise. Очевидно, что произошедшее произошло благодаря вмешательству азербайджанских властей. При этом, в первую очередь, предпринимается попытка подвергнуть психологическому давлению народ Армении, особенно жителей конкретного населенного пункта», — говорится в сообщении фонда.

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В сообщении отмечено, что таким образом предпринимается попытка с помощью лжи представить миру, что Сюник является азербайджанским, абсолютно ложный тезис азербайджанского правительства. И наконец, предпринимается попытка узаконить азербайджанские нападения и преступные вторжения на суверенную территорию Республики Армения.

Топонимы Мегри и Капан также обозначены на азербайджанском языке.

Фонд «Татоян» в сотрудничестве с Комитетом Ай Дата Западного региона США (ANCA Western Region) уже находится на связи с компанией «Google» и предпринимает все меры для решения этого вопроса. В результате принятых мер, некоторые вымышленные имена уже изменены.Если все топонимы не будут изменены, вместе с американским партнерами — армянскими юристами будут приняты меры для начала судебного разбирательства с требованием об устранении азербайджанских подделок.