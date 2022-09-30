Глава дипломатической миссии Беларуси в Армении был приглашен в МИД Армении в связи с заявлением главы МИД Беларуси по поводу визита Нэнси Пелоси в Армению.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в ответ на запрос News.am сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Глава дипломатической миссии Республики Беларусь в Армении был приглашен в МИД Армении, где ему были высказаны беспокойство и соображения армянской стороны в связи с вышеуказанным заявлением», — сказал пресс-секретарь МИД Армении.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в беседе с журналистами заявил, что визиты, подобные визиту спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению, способствуют эскалации конфликтов.

17-19 сентября в Ереване с официальным визитом находилась делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. В ходе встреч на высоком уровне и выступлений Нэнси Пелоси говорила о содействии Соединенных Штатов демократии и безопасности Армении, заявив, что Конгресс США решительно осуждает незаконное и смертоносное нападение Азербайджана на Республику Армения 13-14 сентября.