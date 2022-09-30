Армения ожидает от ОДКБ четкой политической оценки ситуации.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественному телевидению заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь вопроса о выходе из ОДКБ.

«Недавно, в результате контактов с рядом коллег по ОДКБ, я заметил, что в ОДКБ тоже фиксируют, что определенные общественные настроения в Армении очень быстро развиваются. В ходе разговора даже было сказано, что есть опасение, что Армения выйдет из ОДКБ. Я же сформулировал обратное, моя реакция была такой, что есть опасение, что ОДКБ выйдет из Армении, — сказал Пашинян. — Это не просто игра слов, это очень серьезное содержание».

Премьер-министр напомнил, что сейчас он председательствует в ОДКБ.

«Самое главное, мы ожидаем четкой политической оценки ситуации. Когда мы ранее обсуждали с партнерами по ОДКБ вопросы безопасности Армении (ОДКБ является инструментом институциональной безопасности Армении номер один), мы получили очень четкие заверения в том, что граница Армении является красной линией для ОДКБ. Когда в прошлом году произошли события на участках Сотка и Хознавара, мы, естественно, обратились в ОДКБ, и получили очень странный ответ, что граница не демаркирована и не делимитирована. Отсюда возник вопрос: в таком случае где проходит эта красная линия», — сказал Пашинян.

Он добавил, что Армения уже тогда четко сформулировала необходимость четкого ответа на этот вопрос.

«Это важно не только для Армении, но и для ОДКБ, потому что сказать, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит сказать, что нет ОДКБ, потому что у ОДКБ есть зона ответственности, которая обозначена границами. Если нет границы, то нет и зоны ответственности, если нет зоны ответственности, то нет и организации», — сказал премьер.

Пашинян отметил, что граница между Беларусью и Россией не демаркирована, граница между Азербайджаном и Россией также не демаркирована.

«Сейчас, когда Азербайджан говорит, что граница между Арменией и Азербайджаном не демаркирована, и из-за этого пограничная ситуация напряженная, это означает, что, например, теоретически Азербайджан может также вторгнуться на территорию Российской Федерации или Российской Федерации может вторгнуться на территорию Азербайджана, а если скажут, что происходит, то можно ответить, что граница не демаркирована?» — сказал Пашинян.

Он добавил, что между Арменией и Азербайджаном есть граница, и эти границы известны по координатам, эти границы являются административными границами Советского Союза, которые соглашением от 18 декабря 1991 года (ратифицированном парламентами Армении и Азербайджана ) установлены как государственные границы.

«Когда говорят, выйдет Армения из ОДКБ или нет, это неправильная постановка вопроса. Вопрос в том, уйдет ли ОДКБ из Армении или нет? Или такой вопрос: ОДКБ зафиксирует свою зону ответственности, свою красную линию в Армении или нет?» — сказал он.

Пашинян подчеркнул важность того, сформулирует ОДКБ четкую политическую оценку по этой ситуации или нет.

«Т.е. акт агрессии против Армении должен быть зафиксирован, и должна быть представлена четкая дорожная карта по ликвидации последствий акта агрессии. И тем самым должна быть закреплена красная линия, которая уже установлена, которая является краеугольным камнем ОДКБ», — сказал премьер-министр.