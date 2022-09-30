Премьер-министр Никол Пашинян продолжает придерживаться убеждения, что только всеобъемлющий мир может обеспечить гарантированную безопасность Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественной телекомпании сказал Никол Пашинян в ответ на вопрос, что после последнего нападения Азербайджана многие страны дали прямую оценку действиям Азербайджана, но какие активные шаги предпринимает правительство Армении, чтобы прямые оценки международного сообщества относительно агрессии Азербайджана превратились в конкретные действия.

«Если под действием мы подразумеваем безопасность, то мое убеждение остается прежним: гарантированная безопасность может быть обеспечена только миром, т. е. без всеобъемлющего мира нельзя говорить о всеобъемлющей безопасности, и поэтому все наши усилия даже в самых острых ситуациях направлены на мир.

Если мы считаем, что неприкосновенность границ должна быть защищена в том числе усилиями нашей армии и дипломатическими средствами, то и долгосрочной целью этих действий является мир. Следующий инструмент заключается в том, что мы пытаемся донести наши позиции до международного сообщества, а международное сообщество получает максимально объективную информацию о ситуации», — ответил Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, продажа оружия в Армению, мониторинг границы Армении, введение санкций против Азербайджана – разные вопросы в упомянутом контексте, но в любом случае руководство страны активно работает по всем необходимым направлениям, чтобы обеспечить безопасность Армении.