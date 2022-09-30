Армения подготовила проект открытия коммуникаций в регионе, который Азербайджан отказался подписывать. Никакого документа о мирном договоре нет.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественной телекомпании сказал премьер-министр Никол Пашинян.

«Есть много дискуссий, что подписал, мол, или, мол, сейчас подпишет или не подпишет, как будто есть какой-то документ, подготовленный к подписанию, и сейчас проблема в том, подписывать или не подписывать. Было бы неплохо, если бы было так.

Проблема-то в том, что сегодня на столе нет никакого документа, потому что если бы он был, было бы очень хорошо, потому что это означало бы, что в результате работы мы пришли к тексту, над которым можно подумать, стоит ли подписывать или нет. Проблема в том, что на столе нет никакого документа. А если есть проект, то это мы их подготовили в связи с открытием коммуникаций в регионе.

Естественно, если мы создавали эти проекты, то мы были готовы их подписать. К сожалению, Азербайджан не был готов подписать их. И мы продолжаем работать, пытаясь найти приемлемые для нас тексты, которые будут приемлемы и для другой стороны», — отметил премьер-министр.