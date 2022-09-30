Чем острее ситуация, тем острее потребность в мире.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественной телекомпании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос, продолжает ли он верить в идею открытия эпохи мира, принимая во внимание оценки оппозиции.

По словам Никола Пашиняна, оценка лидера блока “Армения” Роберта Кочаряна о том, что выступление действующего премьер-министра на 77-й сессии Генассамблеи ООН были “похоронами эпохи мира”, содержит в себе логическую ошибку.

“Для похорон есть обязательное условие: сначала что-то должно родиться, созреть, состариться и умереть. Нельзя говорить о похоронах явления, которое еще не родилось. Всей нашей задачей и целью было и остается открыть эпоху мира вокруг Армении и в регионе, и мы сформулировали эту задачу, чтобы реализовать ее”, — ответил премьер-министр.