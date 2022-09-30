По состоянию на 22:00, 30 сентября, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, изменений в ситуации не зафиксировано.
По состоянию на 22:00, 30 сентября, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, изменений в ситуации не зафиксировано.
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На прошлой неделе Министерство образования, науки, культуры и спорта представило подробности, связанныес нарушением прав...Читать далее
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