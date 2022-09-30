Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не готовы признать независимость Карабаха и не готовы признать Карабах частью Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественной телекомпании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос, есть ли у Москвы, Брюсселя и Вашингтона свои предложения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Нельзя сказать, что у каждого свой пакет, но у каждого есть определенная идея. Если я обязан говорить с нашим народом на языке правды, а я обязан говорить на языке правды, то я должен зафиксировать следующее (должен был бы сделать это раньше, еще до войны): ни одна из упомянутых Вами стран не готова признать независимость Карабаха и ни одна не готова признать Карабах частью Армении. Мы должны признать этот факт», — сказал Пашинян.

На вопрос, заключается ли их предложение в признании Арцаха частью Азербайджана, Пашинян ответил, что упомянутыми странами были сделаны заявления о том, что с международной точки зрения Нагорный Карабах является частью Азербайджана.

«И эти заявления являются публичными. Разве это новость?» — заключил Пашинян.