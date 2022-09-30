Говоря о предложении относительно размещения международной наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе, Армения имеет в виду механизм постоянной или долгосрочной наблюдательной миссии, одной из важнейших целей которой является передача объективной информации о ситуации в соответствующие международные структуры, результатом которых будут определенные действия.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественной телекомпании сказал премьер-министр Никол Пашинян.

«Азербайджан не говорит, что нарушил режим прекращения огня. Они всегда пытаются представить, что была какая-то провокация и так далее. Естественно, мы всеми возможными способами отрицаем эту беспочвенную информацию, но с другой стороны, мы говорим, что, поскольку такова текущая ситуация, было бы правильно, если бы международное сообщество имело наблюдательную миссию для оценки ситуации “на земле”», — сказал он. — сказал Пашинян.