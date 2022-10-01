Вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян 30 сентября принял Чрезвычайного и полномочного посла Японии в Армении Масанори Фукусиму.

Об этом Арменпресс сообщили из офиса вице-премьера Амбарцума Матевосяна.

Касаясь 30-летней истории дипломатических отношений с Японией, Матевосян подчеркнул усилия, направленные на постоянное углубление дружественных отношений между двумя странами.

Собеседники особо подчеркнули необходимость реализации имеющегося потенциала в двусторонних политических и экономических отношениях, в том числе в сферах информационных технологий, инноваций, цифровизации и туризма.

Параллельно с необходимостью расширения повестки двустороннего экономического и политического сотрудничества посол Японии в Армении Масанори Фукусима подчеркнул важность инициирования человеческих контактов и программ молодежного обмена для углубления двустороннего культурного диалога.

В ходе встречи говорилось также о последствиях широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном 13 сентября в отношении суверенной территории Республики Армения. Посол Фукусима проинформировал о состоявшемся накануне визите руководителей аккредитованных в РА дипломатических миссий в пострадавшие населенные пункты Гегаркуникской области, выразив обеспокоенность ситуацией, а также подтвердив готовность Японии содействовать мирному урегулированию проблем.