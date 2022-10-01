Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 73-летия образования КНР.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный китайский народ с 73-летием образования Китайской Народной Республики.

Под Вашим руководством Китай добился восходящих успехов в направлении политического и социально-экономического прогресса, а также еще большего укрепления международной репутации Вашей страны. Дальнейшее развитие отношений и расширение сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах с таким надежным партнером, как Китай, имеет первостепенное значение для Армении.

Подтверждаю готовность продолжать совместными усилиями способствовать дальнейшему углублению взаимодействия между нашими странами на благо двух дружественных народов.

Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов предстоящему XX съезду Коммунистической партии Китайской Народной Республики и с уверенностью подчеркнуть, что он станет краеугольным камнем в подведении итогов достижений и успехов Китая и китайского народа и поиска решений предстоящих вызовов.

Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и эффективной деятельности, а дружественному народу Китая — долговечного процветания и мира”.

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Премьер-министр Никол Пашинян направил также поздравительное послание премьеру Государственного совета Китая Ли Кэцяну. В послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

От имени армянского народа и от себя лично поздравляю Вас и дружественный китайский народ с 73-летием образования Китайской Народной Республики.

Армения придает большое значение продолжительному укреплению основанных на взаимно теплых связях армяно-китайских межгосударственных отношений на благо армянского и китайского народов.

2022 год ознаменовался 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами, что стало важной вехой для подведения итогов зафиксированных успехов и достижений, а также для определения видения дальнейшего сотрудничества.

Отношения между нашими странами имеют большой потенциал для углубления, о чем свидетельствуют основанный на взаимном уважении и доверии диалог, высокий уровень взаимной поддержки и сотрудничества на международных площадках, созвучные подходы к различным вопросам международной повестки дня.

Уверен, что благодаря совместным усилиям и уверенным шагам нам удастся продолжительно расширять и поднимать на качественно новый уровень налаженный активный диалог и многопрофильное взаимодействие между нашими странами.

Желаю Вам здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Китая — мира и процветания”.