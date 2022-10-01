Главный герой кукольного спектакля «Детектив Аллен» — детектив Смит, который решает осуществить свою мечту и покорить мир. Он уверен, что для этого надо быть трудолюбивым, начитанным, умным и главное — добрым, сострадательным.

Как передает Арменпресс, спектакль по сказкам героя 44-дневной Арцахской войны, обладателя медали «Золотой орел» Алена Маргаряна вошел в репертуар Государственного театра кукол имени Ов. Туманяна.

На премьере присутствующие в зале малыши и взрослые с энтузиазмом откликались на происходящее на сцене, следя за интересным путешествием главного героя.

Мать Алена Маргаряна, Назели Тертерян, призналась, что 30 сентября – самый печальный день календаря в ее жизни за последние два года, ведь в этот день ее сын стал бессмертным, став путником в вечности.

«Он зажег лучик света, ибо он увековечен вторым рождением — уже через кукольный спектакль и марионетку Аллена. Рождение шоу и тот факт, что Аллен увековечен, найдя место в сердце каждого ребенка, волнует. Уверена, что этот спектакль станет лучшим подарком для всех детей», — сказала Тертерян.

По словам Назели Тертерян, Ален серьезно занимался творчеством: писал басни, пьесы, снимал фильмы.

«Он писал тихо, не напоказ, но говорил, что его сказки станут бестселлерами. Жаль, что они станут бестселлерами без его физического присутствия, но станут вневременными, станут близкими детской душе сказками. В каждой из сказок есть четкий посыл: быть трудолюбивыми, как пчелы, не быть жадными, положить конец жестокости», — говорит Назели Тертерян.

По словам постановщика спектакля Самсона Мовсесяна, интересным материалом для кукольного спектакля послужили сказки Алена Маргаряна. Творческая группа искала материал, который позволил бы детям говорить на их родном языке, материал, который понравился бы сегодняшним малышам.

Он подчеркнул тот факт, что спектакль интерактивный, и дети вместе с актерами участвуют в исследованиях, пытаясь раскрыть скрытые секреты.

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«Фабула — это детектив, но мы обнаруживаем не материальные ценности, а знания, важные мысли, которые позволят нам завоевать мир. Главный посыл спектакля в том, что с помощью книги можно путешествовать по миру», — заключил Мовсесян.

Спектакль планируют поставить в приграничных селах, в Арцахе, а также в Диаспоре. Со спектаклем они планируют участвовать в международных фестивалях, давая детям за границей возможность познакомиться с жизнью и деятельностью Алена Маргаряна, его системой ценностей, идеями и детским воображением.

Анжела Амбарцумян

Фото — Айка Манукяна