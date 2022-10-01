Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось второе заседание Инвестиционного комитета.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

На заседании Инвестиционного комитета обсуждены возможности реализации нескольких проектов.

В рамках первого пункта повестки дня была представлена инвестиционная программа по созданию системы прогнозирования и раннего оповещения об опасных гидрометеорологических явлениях. Было доложено, что стоимость проекта составляет 3,68 млрд драмов, на которые планируется закупить 3 доплеровских метеорологических радиолокатора. В результате ожидается, что опасные гидрометеорологические явления, в том числе проливные дожди, град, ураганный ветер и грозы, будут прогнозироваться с большей точностью.

Следующий проект стоимостью 589 млн драмов касался модернизации Республиканской научно-медицинской библиотеки. Планируется ремонт административного корпуса библиотеки, строительство нового корпуса, приобретение оборудования и программного обеспечения. Ожидается, что это повысит доступность послевузовского и непрерывного образования, снизит последствия врачебных ошибок, повысит доверие пациентов к знаниям врача.

Далее была представлена программа передачи ЗАО “Армавтовокзал” в концессионное управление. Программа оценивается в 5 млрд 848 млн драмов. План предусматривает реконструкцию находящихся на балансе ЗАО “Армавтовокзал” 26 автовокзальных комплексов и строительство нового автовокзала в Ереване. Ожидается повышение качества услуг автовокзала за счет частного управления.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вышеуказанным инвестиционным проектам, в частности, по вопросам их эффективности, оценки инвестиционной стоимости, ожидаемой стоимости и др.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность эффективной реализации программ капитальных инвестиций в различных сферах, что будет способствовать развитию общин, повышению качества предоставляемых гражданам услуг и решению других проблем. Премьер-министр поручил доработать проекты программ и представить их в правительство с учетом представленных в ходе обсуждений предложений.