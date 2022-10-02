Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня национальных меньшинств Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании, в частности, говорится:

«Уважаемые представители национальных меньшинств Армении,

В 2021 году в число праздников и памятных дней Республики Армения был включен еще один праздник – День национальных меньшинств Республики Армения, который отмечается в первое воскресенье октября.

Национальные меньшинства Армении, как часть семьи народов мира, составляют неотъемлемую часть населения Армении и особенностями своей идентичности обогащают Армению.

Закрепив этот день в списке праздников нашей страны, мы стремимся к тому, чтобы таким образом еще раз привлечь внимание общественности к небольшой, но важной части нашей страны, к представителям проживающих бок о бок разных национальностей, к их самобытности, признанию и решению их проблем.

Будьте уверены, что наша поддержка на этом пути не заставит себя ждать.

Поздравляю представителей всех национальных меньшинств Армении с этим праздником, желаю им крепкого здоровья, мира, прогресса и успехов».