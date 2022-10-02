Международное сообщество обязано усилить давление на Азербайджан для немедленной репатриации всех незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц, для выяснения насильственных исчезновений и судеб пропавших без вести.

Как передает Арменпресс, об этом заявляет МИД Армении в ответ на видеозапись расстрела азербайджанскими солдатами армянских военнопленных.

«Серия видеороликов, постоянно распространяемых азербайджанскими пользователями в социальных сетях, фактически доказывает военные преступления, совершенные Вооруженными силами Азербайджана: внесудебные казни армянских военнопленных, пытки армянских военнослужащих, в том числе женщин, случаи осквернения трупов.

Республика Армения требует четкой оценки вопиющих военных преступлений, совершенных Вооруженными силами Азербайджана в этот и предыдущие периоды. Мы будем неуклонно добиваться постановки проблемы на соответствующих международных площадках и в судах, привлечения к ответственности виновных и организаторов вышеуказанных преступлений, в том числе с применением международных санкций. В этом контексте проведение надлежащего международного расследования — уже императив.

В то же время международное сообщество обязано усилить давление на Азербайджан для немедленной репатриации всех незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц, для выяснения насильственных исчезновений и судеб пропавших без вести», — говорится в заявлении.

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар прокомментировал распространенное в азербайджанских Telegram-каналах видео, на котором видно, как азербайджанские солдаты жестоко расстреливают армянских пленных, и сделал следующую запись в своем микроблоге в Twitter: «Опубликовано еще одно видео, на котором, вероятно, казнят армянских военнопленных. Если подлинность видео подтвердится, это военное преступление, которое должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности».