Азербайджан является государством-агрессором и должен быть признан террористическим государством.
Как передает Арменпресс, об этом в своем микроблоге в Twitter заявил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, комментируя видеозапись расстрела азербайджанскими вооруженными силами армянских военнопленных.
«Это не первый раз, когда власти Азербайджана совершают военные преступления.
Военно-политическое руководство Азербайджана должно быть привлечено к ответственности за эти и другие зверства.
Азербайджан является государством-агрессором и должен быть признан террористическим государством», — отметил Эдмон Марукян.