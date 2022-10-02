Азербайджан является государством-агрессором и должен быть признан террористическим государством.

Как передает Арменпресс, об этом в своем микроблоге в Twitter заявил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, комментируя видеозапись расстрела азербайджанскими вооруженными силами армянских военнопленных.

«Это не первый раз, когда власти Азербайджана совершают военные преступления.

Военно-политическое руководство Азербайджана должно быть привлечено к ответственности за эти и другие зверства.

Азербайджан является государством-агрессором и должен быть признан террористическим государством», — отметил Эдмон Марукян.