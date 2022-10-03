Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос МИА “Россия сегодня”, который звучал следующим образом: “Как Вы можете прокомментировать появившиеся в сети видео с казнями армянских и азербайджанских военнослужащих?”

“Указанные видеоматериалы изобилуют кадрами крайней жестокости. Все случаи нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно расследованы. Призываем азербайджанские и армянские власти незамедлительно провести всесторонний углубленный анализ данных роликов, в том числе на предмет признаков военных преступлений. В случае подтверждения фактов, все виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона.

Россия продолжает предпринимать серьезные усилия для оздоровления обстановки в регионе и нормализации отношений между Баку и Ереваном. Исходим из того, что альтернативы миру не существует. Готовы оказывать сторонам необходимое содействие”, — ответила Захарова.