На заседании правительства Республики Армения, состоявшемся 29 сентября, был одобрен проект решения о создании Организационного комитета VIII Панармянских летних игр и утверждении его состава.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства образования, культуры и спорта, VIII Панармянские летние игры состоятся в августе 2023 года.

Для организации и проведения игр на должном высоком уровне создан оргкомитет, председателем которого является руководитель Аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян. В составе оргкомитета также министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян и заместитель министра образования и культуры Карен Гилоян.

Церемония открытия VIII Панармянских летних игр состоится в Гюмри, игры пройдут в ряде городов Ширакской и Арагацотнской областей. Церемония закрытия состоится в Ереване.Гюмри был выбран городом церемонии открытия VIII игр единогласным решением исполнительного органа Всемирного комитета Панармянских игр. По 17 видам спорта будет разыграно 107 комплектов золотых, серебряных и бронзовых медалей.