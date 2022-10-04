Министерство иностранных дел Кипра решительно осуждает убийство армянских военнопленных, совершенное вооруженными силами Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», такое заявление распространило Министерство иностранных дел Республики Кипр.

«Еще раз призываем к немедленному освобождению всех армянских военнопленных, а также к тщательному расследованию для привлечения преступников к ответственности», — заявил МИД Кипра.

Пресс-секретарь МИД Кипра Деметрис Деметриу написал в Twitter, что они шокированы известием о расстреле безоружных армянских военнопленных азербайджанской армией.

«Кипр решительно осуждает такие акты насилия и призывает к тщательному расследованию для привлечения виновных к ответственности», — написал пресс-секретарь МИД Кипра. 2 октября на азербайджанских Telegram-каналах была опубликована видеозапись, на которой видно, как азербайджанские солдаты зверски расстреливают пленных армянских солдат на территории армянского боевого поста. Омбудсмен Армении Кристине Григорян сообщила, что убийство армянских военнопленных азербайджанскими военными произошло 13 сентября, во время широкомасштабного нападения Азербайджана на Республику Армения. 3 октября Офис представителя РА по международным правовым вопросам видеозапись убийства армянских военнослужащих, распространенную в социальных сетях, направил в Европейский суд по правам человека и в Международный суд ООН.