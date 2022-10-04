В результате военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Армении, сфера туризма столкнулась с серьезными проблемами.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян отметил, что во время боевых действий некоторые туристические центры подвергались обстрелу. Хотя сегодня на границе относительно спокойно, эти центры по-прежнему не действуют.

«Джермук, один из туристических центров Армении, сегодня находится в сложной ситуации. Другие центры, которые также подверглись атаке, находятся в таком же состоянии. Как известно, многие объекты инфраструктуры физически повреждены, к тому же их сегодня не посещают. Санатории Джермука, другие учреждения, оказывающие туристические услуги, сегодня не функционируют», — сказал Мехак Апресян

По словам специалиста, эти и другие подобные туристические центры столкнулись с проблемой, что могут лишиться своей деятельности и рабочих мест. Если работники отрасли долгое время будут без работы, они попытаются найти работу в других отраслях, и очень скоро будет пробел со специалистами. Восполнить этот пробел будет очень сложно.

Мехак Апресян предлагает, чтобы государство и частный сектор вместе обсудили, как можно сохранить туризм в пострадавших районах, и разработали программу мер в этом направлении.

В связи с напряженностью на границе компании, предлагающие туристические туры, также пересмотрели свою работу, внеся изменения в структуру турпакетов.

«Наблюдаются определенные изменения и во внутреннем туризме. В частности, был большой приток в Армению вследствие мобилизации в России. Это хорошо с одной стороны, приезжает большое количество граждан, но с другой стороны произошло подорожание билетов, что сдерживает тех, кто действительно приезжает с туристическими целями», — отметил Мехак Апресян.

Он добавил, что туристическая сфера страдает с 2020 года, сначала это была пандемия, потом 44-дневная война. После всего этого были предприняты большие усилия по восстановлению и оживлению сектора, которые увенчались успехом. В январе-августе 2022 года Армению посетило более 1 миллиона туристов. Страна стала приближаться к показателям 2019 года. Для поддержания такого темпа Мехак Апресян предлагает и государственному и частному сектору провести работу по разным направлениям: оценить ситуацию, прореагировать, реорганизовать работы и разработать программы содействия.